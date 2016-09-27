Йерун Зут: "ПСВ в матче с "Ростовом" не хотелось бы повторить судьбу "Аякса"

Вратарь ПСВ Йерун Зут в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" подчеркнул, что команда хорошо изучила игру соперника, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам голкипера, команда настроена на победу.

- Первый матч в группе ПСВ проиграл. Какие ожидания от завтрашней игры и будете ли довольны выездной ничьей?

- Конечно, мы выйдем на поле, чтобы победить. С "Атлетико" был сложный матч, так получилось, что мы его проиграли, но теперь намерены выиграть и увезти три очка домой.

- Наверняка вы видели, что случилось тут с "Аяксом"?

- Конечно, не хотелось бы повторить их судьбу. Мы очень хорошо подготовились и не будем совершать тех же ошибок, которые погубили "Аякс".

- ПСВ в четвертый раз приезжает в Россию, и до сих пор всякий раз проигрывал...

- В этот раз у нас была хорошая подготовка, и мы хотим выиграть. "Ростов" мы изучили и проанализировали, и сделали выводы.

- Какие чувства от выступлений в Лиге чемпионов?

- Для меня это очень важно. Это большой опыт - игра с такими сильными командами. Этот опыт очень полезен мне как вратарю.

- Вам попалась сильная группа, где в ней брать очки?

- Еще будет много игр, и в каждой будет шанс на очки. Мы смотрим на завтрашний матч отдельно и думаем только о нем, а не о ситуации в группе.