Яя Туре: "Базель" искали мести"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре после поражения от "Базеля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что соперник играл лучше, чем в первой встрече. Также он добавил, что в еврокубках всегда нужно играть в полную силу.

- Сегодня они играли лучше, чем у себя дома, - цитирует пресс-служба УЕФА Туре. - Они искали мести. В этом турнире играют лучшие клубы, поэтому всегда нужно играть в полную силу.