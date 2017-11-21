Все билеты на матч "Спартак" - "Марибор" проданы

Все билеты на предстоящий матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Марибором" проданы.



– Игры Лиги чемпионов вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч, – говорится в сообщении на официальном сайте "Спартака". – Встреча группового этапа престижного европейского турнира "Спартак" – "Марибор" не стала исключением. Все билеты на поединок со словенцами проданы в онлайне. В кассах билетов нет...

Матч "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня, 20 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.