"Восторг" Моуринью от селфи с испанским журналистом. Видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (0:0) не отказал одному из журналистов в просьбе о совместной фотографии. Но португальский специалист всем своим видом показывал, что селфи не доставляет ему никакого удовольствия.

Наставник "красных дьяволов" дал представителю СМИ несколько секунд на то, чтобы сделать фотографию, после чего резко ушел из зала для пресс-конференций.

Напомним, ответный матч между английской и испанской командами состоится в Манчестере 13 марта.

Jose Mourinho was less than impressed with a journalist's request to take a selfie with him 📸✖ pic.twitter.com/BWyMLF90J7 – Goal (@goal) 22 февраля 2018 г.

Де Хеа снова спас Моуринью