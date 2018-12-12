Владан Милоевич: "Это был фантастический опыт для "Црвены Звезды"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после матча с "ПСЖ" (1:4) подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов. Чемпионы Сербии с 4 очками заняли последнее место в группе и покинули турнир.

- Мы провели великолепное путешествие в Лиге чемпионов, сыграли три матча перед своими болельщиками в Белграде, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Это был фантастический опыт. Хочу поблагодарить своих игроков за все их старания.

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