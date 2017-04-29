Виталий Мутко: "Лужники" могут претендовать на финал Лиги чемпионов"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что после чемпионата мира-2018 будет принято решение о проведении финалов Кубка России в "Лужниках", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также Мутко подчеркнул, что в "Лужниках" сборная России в скором времени проведет топовый матч.

– После ЧМ примем специальное решение, чтобы финалы Кубка России проходили только в "Лужниках", – сказал Мутко. – Мы подумаем о придании большего статуса этому турнира, ведь это единственный проект, в котором принимают участие все от любителей до профессионалов.

В "Лужниках" обязательно сыграет сборная. Пока не хотим анонсировать, но это будет топовый матч.

Финал еврокубка в "Лужниках"? Почему бы нет! Просто мы в таком положении, что проводим и Кубок конфедераций, и чемпионат мира-2018, и Euro-2020. Поэтому когда начинаешь подавать заявки, на тебя смотрят и говорят быть поскромнее. Но в целом я уверен, что "Лужники" могут претендовать на финал Лиги чемпионов. Надо просто обсуждать сроки, не просто подавать ради подачи.