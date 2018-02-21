Виллиан: "Челси" заслужил победу над "Барселоной"

Нападающий "Челси" Виллиан после ничьей в первом матче 1/8 финала против "Барселоны" (1:1) выразил мнение, что его команда заслужила победу. По словам бразильца, лондонцам нужно также сыграть на "Камп Ноу" в ответной встрече 14 марта.

– Я доволен голом, но немного разочарован результатом, – передает BT Sport слова Виллиана. – Думаю, "Челси" заслужил победу. "Барселона" владела мячом, но мы создали больше опасных моментов. Нам нужно отправиться на "Камп Ноу" и снова сыграть также.

Сегодня мне не везло, но мне нужно продолжать работать. С нетерпением жду следующих игр.