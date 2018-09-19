"Виктория" – ЦСКА: онлайн трансляция – в 22.00

В среду, 19 сентября, столичный ЦСКА проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этом турнире московская команда играет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" из Пльзени. И сегодня команда Виктора Гончаренко начинает путь матчем в Чехии с местной "Викторией". Матч пройдет на стадионе Doosan Arena, стартовый свисток на стадионе прозвучит в 22.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Виктория" – ЦСКА.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: прямая трансляция