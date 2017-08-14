Виктор Васин: "Победа над "Спартаком" добавила положительных эмоций перед "Янг Бойз"

Защитник ЦСКА Виктор Васин на пресс-конференции перед первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз" отметил, что не так много знает о сопернике. По его словам, победа над "Спартаком" (2:1) в чемпионате России придала команде дополнительных эмоций, передает из Берна корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Защитник "Янг Бойз" признался, что видел Мариу Фернандеса только на фотографии. А насколько хорошо вы знаете предстоящего соперника?

– Трудно кого-то выделить в составе "Янг Бойз". Их игр я особо не видел. Но у нас еще есть время. Сегодня будет теория, разберем, посмотрим.

– В чем особенность швейцарской команды?

– Агрессивная, молодая. Больше я вряд ли вам что-то скажу. Так как в России чемпионат Швейцарии не освещается

– Такие победы в дерби меняют коллектив?

– Не могу сказать, что-то изменилось. Но любая победа добавляет положительных эмоций. А над "Спартаком" – тем более.

Напомним, матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.