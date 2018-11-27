Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу в матче с ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2) заявил, что соперник заслужил победу.

- Мы не заслужили сегодня положительного итога, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - "Виктория" заслужила победу. Мы забили быстрый гол и после этого перестали играть. Могли бы лучше контролировать мяч, но у нас развалилась игра в центре поля. Недонастроя не было. У нас страдало начало атаки, и из-за этого были проблемы.

Щенников? Он попросил замену, не смог продолжить игру. Шансы на плей-офф Лиги Европы? Верить надо до конца. Замена Чалова? Хотел освежить атаку.

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