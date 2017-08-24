Виктор Гончаренко: "Щенников почувствовал уверенность после своего первого гола"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (2:0) отметил, что команда одержала заслуженную победу. Специалист подчеркнул, что у армейцев было хорошее настроение перед игрой.

– Чувствовалось еще после игры с "Уралом", что у команды хорошее настроение, и футболисты полны решимости выйти в групповой турнир, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – У нас опытная команда, которая понимала, что после победы в первой игре дома нужно сыграть внимательно, что мы и сделали даже после второго гола. Все 90 минут контролировали мяч и, считаю, заслуженно выиграли и вышли в групповой турнир.

Результативность Щенникова? Сегодня, думаю, это было связано с рождением дочки. Кроме того, после первого гола в сезоне он поймал уверенность и стал лучше атаковать. Георгий хорошо понимает, что нужно делать в завершающей стадии атаки.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"