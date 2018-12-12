Виктор Гончаренко: "Дважды обыграть "Реал" и вылететь из группы - это обидно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Реалом" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0) заявил, что эта игра войдет в историю.

- Вылетать обидно в любом случае, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". -Обыграть два раза "Реал" и вылететь из группы с семью очками - это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам.

Лучший ли это матч в текущем сезоне? Если говорить с позиции силы, то у нас хорошими были и другие игры, где мы достаточно ярко выглядели, например, матч с "Зенитом". У игроков хорошие эмоции, правда, с оттенком грусти. Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились.

Зуб на "Рому"? Мы сами виноваты. Мы недостаточно много сделали во втором тайме матча с "Викторией". Итоги этой Лиги чемпионов? В целом мы досконально узнали возможности всех игроков и понимаем, куда нам расти. Задача - улучшить за сборы действия в атаке и обороне. Когда мы вернемся, будут совсем другие игры. Но хорошее настроение обеспечено нам на весь декабрь.

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