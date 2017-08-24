Виктор Гончаренко: "ЦСКА в 4-й корзине? Мы никого не боимся!"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Янг Бойз" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:0) отметил, что его команде все равно, с кем играть в групповом турнире, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, будет обсуждение возможного усиления команды.

– ЦСКА будет при жеребьевке в 4-й корзине. То есть все соперники будут с именем. Коленки не затрясутся?

– С чего это нам кого-то бояться?! Мы что, первый раз в группу попали? И для чего тогда было пробиваться через такой сложный отбор? У нас опытная команда: люди выигрывали Кубок УЕФА, провели массу матчей за сборную, за клуб в Лиге чемпионов. Какой смысл кого-то бояться? Предпочтений по жеребьевке никаких нет.

– Будет ли усиление?

– Мы обсудим это с руководством. Если кто-то появится – вы узнаете.

Трансляция матча ЦСКА - "Янг Бойз"