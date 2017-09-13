Вернблум - лидер по количеству выигранных единоборств в матче против "Бенфики"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, согласно данным InStat, стал лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1) по количеству выигранных единоборств. Их на счету хавбека 17 в этой встрече. При этом швед вступил в борьбу во всеми без исключения полевыми игроками соперника, в том числе и вышедшими на замену.

Лучшим игроком матча стал полузащитник португальцев Андрия Живкович, который отдал голевую передачу, стал лидером по количеству острых пасов (3 точных, всего – 5), а также провел 10 успешных обводок из 11.

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