Васин, Вернблум и Головин - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Базелем"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем".
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов, Щенников, Жамалетдинов, Витинью.
Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.
Напомним, Виктор Васин и Александр Головин, как и Василий Березуцкий и Алан Дзагоев, из-за проблем со здоровьем пропустили гостевой матч 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0), а вернувшийся в строй Понтус Вернблум в столице Кубани остался в запасе. При этом главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко сообщил прессе, что ко встрече с "Базелем" будут готовы все игроки, кроме Дзагоева.
Матч ЦСКА – "Базель" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Наш стартовый состав на #ЦСКАБазель! pic.twitter.com/jeztlDOosK– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 октября 2017 г.
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_Я_против_Астротерфа_
поехали
20:46
Jean4
Все лучшие на поле. И Оланаре на лавку посадили, по мне так лучше давать шанс молодым, чем выпускать в основе легионеров такого уровня.
20:45