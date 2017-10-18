Васин, Вернблум и Головин - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Базелем"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем".

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов, Щенников, Жамалетдинов, Витинью.

Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.

Напомним, Виктор Васин и Александр Головин, как и Василий Березуцкий и Алан Дзагоев, из-за проблем со здоровьем пропустили гостевой матч 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0), а вернувшийся в строй Понтус Вернблум в столице Кубани остался в запасе. При этом главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко сообщил прессе, что ко встрече с "Базелем" будут готовы все игроки, кроме Дзагоева.

Матч ЦСКА – "Базель" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.