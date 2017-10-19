Валерий Газзаев: "Нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо?"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что армейцы с первых минут матча против "Базеля" (0:2) начали играть слишком осторожно. Специалист отметил, что команде нужно было играть смелее и агрессивнее.

– Виктор Гончаренко во флеш-интервью сразу после матча признал: в первом тайме его команда играла трусливо…

– Наверное, нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо? Считаю, армейцы действовали слишком осторожно с самой первой минуты. Но ведь ты же выступаешь дома при своих болельщиках! Почему бы не играть смелее, агрессивнее. Где эмоции? Сегодня футбольный матч – это спектакль, который создается игроками и зрителями. Как это было во встрече "Спартака" с испанцами. Нельзя же фактически в одном темпе и ритме проводить все 90 минут. Где страсть? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газзаева