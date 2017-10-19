Валерий Газзаев: "Не увидел у ЦСКА того азарта, который показал "Спартак"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что армейцам нужно благодарить вратаря Игоря Акинфеева за то, что поражение от "Базеля" (0:2) не было более крупным.

– Печальное зрелище?

– К великому сожалению приходится с вами согласиться. Средняя по международным меркам команда – "Базель" – продемонстрировала и тактическую выучку, и исполнительское мастерство. Нужно еще сказать спасибо Акинфееву за то, что счет не стал крупнее. Игорь трудился в поте лица. В целом, результат абсолютно закономерен.

– Ноль ударов в створ ворот "Базеля" – катастрофа?

– Я не увидел со стороны армейцев того азарта, самоотдачи, идей, которые, например, показал "Спартак" в игре с "Севильей". Красно-белые устроили настоящий спектакль в поединке против очень серьезного соперника. Команда Карреры проявила характер, играла одержимо. А у ЦСКА я всего этого не увидел – причем с самой первой минуты. До перерыва вообще фактически ничего не создали. А во втором тайме уже пришлось рисковать, и "Базель" воспользовался этими свободными зонами. Швейцарцы могли забить и третий мяч, но, как я уже сказал, нужно отдать должное Акинфееву. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газзаева