"Валенсия" – "Ювентус": онлайн трансляция – в 22.00

В среду, 19 сентября, турниский "Ювентус" начинает поход за долгожданным трофеем в Лиге чемпионов. Для победы "Старая синьора" этим летом совершила трансфер десятилетия и подписал нападающего Криштиану Роналду. Сегодня "Юве" стартует в Испании на стадионе "Месталья", где сыграет с местной "Валенсией". Начало – в 22.000 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Валенсия" – "Ювентус".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Валенсия" – "Ювентус": прямая трансляция