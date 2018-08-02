08:05 | Футбол — Лига чемпионов

В "Спартаке" считают, что его класс не ниже, чем у ПАОК


Пресс-служба "Спартака" опубликовала сообщение на официальном сайте относительно предстоящего противостояния с греческим ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Первый матч против ПАОК "Спартак" проведет 8 августа в Салониках. Задача нашей команды ясна - справиться с натиском стартовых атак и показать класс. Он у красно-белых как минимум не ниже. Да и фанаты у москвичей, как известно, в полном порядке. 

Ответный матч - 14 августа на "Открытие Арене". Приходите поддержать любимую команду на наш стадион!", - говорится в сообщении красно-белых.

Если "Спартак" пройдет ПАОК, то в 4-м отборочном раунде ЛЧ встретится с победителем пары "Бенфика" - "Фенербахче"

 

Опрос

Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
голосовать

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-08-02-savvidi_i_khacheridi_zhdut_spartak/

К комментариям
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
Материалы других СМИ