В "Спартаке" считают, что его класс не ниже, чем у ПАОК

Пресс-служба "Спартака" опубликовала сообщение на официальном сайте относительно предстоящего противостояния с греческим ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Первый матч против ПАОК "Спартак" проведет 8 августа в Салониках. Задача нашей команды ясна - справиться с натиском стартовых атак и показать класс. Он у красно-белых как минимум не ниже. Да и фанаты у москвичей, как известно, в полном порядке.



Ответный матч - 14 августа на "Открытие Арене". Приходите поддержать любимую команду на наш стадион!", - говорится в сообщении красно-белых.

Если "Спартак" пройдет ПАОК, то в 4-м отборочном раунде ЛЧ встретится с победителем пары "Бенфика" - "Фенербахче".