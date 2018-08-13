В Греции сообщили, что на матч со "Спартаком" приедут 600 болельщиков ПАОК

На ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК приедет около 600 болельщиков гостей, информирует to10.gr. При этом отмечается, что на стадионе "Открытие Арена" в Москве аншлага не будет и соберется только порядка 30 тысяч человек.

Встреча состоится 14 августа. В первом матче в Греции победу одержал ПАОК, обыгравший красно-белых со счетом 3:2.

Напомним, что перед игрой болельщики клуба из Салоник напали на российских журналистов.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)