Управляющий директор "Ромы" - об итогах жеребьевки Лиги чемпионов: "В нашей группе нет легких соперников"

Управляющий директор "Ромы" Мауро Балдиссони заявил, что в группе G нет легких соперников. В рамках группового этапа Лиги чемпионов римляне сыграют с ЦСКА, "Реалом" и "Викторией" Пльзень.

- Группа - такая, какая она есть, - цитирует официальный сайт "Ромы" функционера. - Могло бы быть лучше или хуже. Важно лишь то, что происходит на поле. Каждая команда, которая доходит до группового этапа Лиги чемпионов, заслуженно попадает в эту стадию. Легких соперников здесь нет. Прошлый сезон дает нам некоторую уверенность в своих силах, поэтому мы вновь должны найти правильный фокус.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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