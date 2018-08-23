Уэйн Руни: "Поставил бы на то, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни считает, что у "Ювентуса" хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов после покупки Криштиану Роналду. По словам британца, португалец продолжит забивать голы и в Италии.

– Любая команда, получившая Роналду, значительно усиливается, – цитирует CNN Руни. – Появление Роналду – отличный бонус для всей итальянской лиги. Я уверен, что он будет делать то же самое, что и все последние десять лет: забивать мячи.

Я бы поставил на то, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, поскольку там теперь есть Роналду.