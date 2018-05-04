УЕФА проводит дополнительные испытания перед внедрением системы VAR

Представитель УЕФА подчеркнул, что организация не против введения системы VAR, но на данный момент проводит ее дополнительные испытания.

По итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы многие болельщики были недовольны судейскими ошибками. В частности, в матче "Реал" - "Бавария" (2:2) арбитр Джюнейт Чакыр не назначил два пенальти в ворота мадридцев. После игры "Рома" - "Ливерпуль" (4:2) преставители римской команды раскритиковали арбитра Дамира Скомину. По их мнению, судья несколько раз ошибочно не назначил пенальти в пользу римлян, а также не удалил футболиста "Ливерпуля". Кроме того, в игре Лиги Европы "Зальцбург" - "Марсель" (2:1 д.в.) россиянин Сергей Карасев допустил ошибку при назначении углового, с которого "Марсель" забил единственный мяч, выведший его в финал.

"УЕФА постоянно ищет возможность улучшить свои соревнования и долго обсуждал систему автоматического определения голов до того, как она была введена на чемпионате Европы - 2016 и в Лиге чемпионов. Что касается системы видеоассистентов судей, в настоящее время проводятся различные испытания, но мы по-прежнему видим некоторые неопределенности и считаем крайне важным, чтобы возможность применения, интерпретации и технологической поддержки системы были понятны всем. Мы продолжим отслеживать результаты, чтобы увидеть, как работает система, не влияя на темп игры", - цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.