УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча с "Викторией"

В отношении ЦСКА после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (1:2) было открыто дисциплинарное разбирательство, информирует пресс-служба УЕФА.

Как говорится в сообщении, дело открыто за бросание болельщиками различных предметов на поле, а также за выбегание одного из фанатов на поле. Рассмотрение назначено на 13 декабря.

Перед последней игрой подопечные Виктора Гончаренко с четырьмя очками занимают последнее место в группе G, имея равное количество баллов с чехами, и имеют шансы лишь на то, чтобы с третьей строчки попасть в Лигу Европы. Для этого им нужно обязательно набирать очки в гостевом поединке с мадридским "Реалом".

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