УЕФА отклонил протест "Славии" по матчу Лиги чемпионов с киевским "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА оставил без удовлетворения протест "Славии" на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:2), сообщает iSport.cz. Чешский клуб жаловался на несправедливое судейство.

В своем Твиттере информацию об отклоненном протесте подтвердил президент "Славии" Ярослав Тврдик. Ранее он в соцсети выразил негодование судейством и призвал Григория Суркиса уйти в отставку с поста вице-президента УЕФА. Позже президент удалил свои сообщения.

По сумме двух матчей киевский клуб прошел дальше и сыграет с "Аяксом" в заключительном раунде квалификации.