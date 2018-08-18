УЕФА отклонил протест "Славии" по матчу Лиги чемпионов с киевским "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА оставил без удовлетворения протест "Славии" на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:2), сообщает iSport.cz. Чешский клуб жаловался на несправедливое судейство.
В своем Твиттере информацию об отклоненном протесте подтвердил президент "Славии" Ярослав Тврдик. Ранее он в соцсети выразил негодование судейством и призвал Григория Суркиса уйти в отставку с поста вице-президента УЕФА. Позже президент удалил свои сообщения.
По сумме двух матчей киевский клуб прошел дальше и сыграет с "Аяксом" в заключительном раунде квалификации.
UEFA Champions League 2018/2019– Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 17 августа 2018 г.
FC Dynamo Kyiv vs. SK Slavia Praha , 14.08.2018 Dispositive The Control, Ethics and Disciplinary body decides:
The protest is dismissed
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/