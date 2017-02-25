УЕФА оштрафовал "Селтик" на 19 тысяч евро, "Зарю" - на 16 тысяч

УЕФА принял решение оштрафовать "Селтик" на 19 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1), состоявшегося в Англии 6 декабря, сообщает пресс-служба организации. "Кельты" наказаны за использование фанатами пиротехники и массовых беспорядков собственных болельщиков.

"Заря" заплатит 16 тысяч евро по итогам поединка группового турнира Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:2), который состоялся 8 декабря на Украине. Луганский клуб оштрафован за использование фанатами пиротехники, метание предметов на поле и выбегание на поле.