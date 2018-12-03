УЕФА не будет проводить матчи в городах Украины, где введено военное положение

Исполком УЕФА принял решение не проводить матчи в городах Украины, где введено военное положение. Об этом объявил заместитель генерального секретаря организации Джорджио Маркетти. Таким образом, донецкий "Шахтер" не сможет 12 декабря сыграть в Харькове с "Лионом", так как сейчас там действует военное положение.

"Исполком УЕФА принял решение по проведению матчей в проблемных городах Украины. Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, где действует военное положение. Это связано и с Харьковом, поэтому матч "Шахтер" - "Лион" будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее. Что касается "Динамо" (Киев), то Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч - решение будет скоро", - сказал Маркетти на пресс-конференции.

26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение на части территории страны. Оно действует в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.