УЕФА изменил формат еврокубков

УЕФА на официальном сайте объявил об изменении формата проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы.
По новой схеме в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую попадут 26 клубов. Еще 6 участников определятся в результате отборочного турнира.
Прямые путевки получат:
- победители Лиги чемпионов и Лиги Европы;
- по четыре клуба из четырех лидеров клубного рейтинга УЕФА (на данный момент - Испания, Англия, Италия, Германия);
- по два клуба из стран, занимающих пятое и шестое место в рейтинге (на данный момент - Франция и Россия);
- чемпионы стран, занимающих места с 7-го по 10-е (на данный момент - Португалия, Украина, Бельгия, Турция).
Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом турнире по итогам национального чемпионата, то освободившееся место получит чемпион страны, занимающей в рейтинге 11-е место (сейчас - Чехия).
Если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом турнире по итогам национального чемпионата, то его место займет третий клуб чемпионата, занимающего пятую строчку (сейчас - Франция).
Прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы получат 27 клубов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации.
Прямые путевки в Лигу Европы получают:
- по две команды из пяти лучших чемпионатов (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция);
- по одной команде из чемпионатов, занимающих 6-12 места (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария);
- 10 команд, вылетевших из третьего и четвертого раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.
Изменения в формате вступят в силу уже со следующего розыгрыша турниров в сезоне-2018/19.
Полная версия нового формата еврокубков - по ссылке.
Дядька
На самом деле ход текущего турнира Лиги чемпионов показывает, насколько велика разница между лучшими командами из топовых лиг и всеми остальными. Порту, Бешикташ, Базель в плове разгромлены, одна Шахта молодцы. Сейчас сильнейшая команда среди нетоповых чемпионатов. Правда и проигравшая Рома мне никогда не нравилась.
23:09 27 февраля
Igorello97
А мне нравилось больше старый формат.
22:49 27 февраля
AndreyV
Владислав Короче говоря, еврокубки ложатся под Англию, Италию, Испанию и Германию, ну и чтобы все не было так очевидным, еще 5-6 стран следующих по списку. На все остальные три десятка стран придется 5-6 мест. Спортивно-объективный принцип убивается напрочь. Остается спортивно-коммерческий. _____________ А вы кого хотите в ЛЧ по спортивному принципу видеть? Мальтийскую Валетту?
22:27 27 февраля
wedes
Правильно, нечего проходным клубам делать в группе, которые сливают по шесть матчей.
22:18 27 февраля
serrrega
нормально. интереснее будет смотреть. матчей по 7-0 теперь не увидим.
22:16 27 февраля
serzheo
Да не. Замкнутое пространство до добра никого не доводило, так что Аустрия и Марибор никуда не денутся, да и бабло с них стричь тоже приятно и никто не откажется от этого. И то, что бронируют места для ведущих лиг, повинюясь сиюминутным пожеланиям саксов, тоже ничего не даст. Они сожрут сами себя и будут вынуждены вернуться ко всему миру.Это похоже на пожелания Федуна - сделать чемпионат Москвы вместо России. В общем - утопия.
22:08 27 февраля
bond1951
ПОЛНАЯ КОМЕРЦИЯ и ничего личного...............
22:04 27 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Внутри этой лиги переходы стоимостью в 200 ломтей будут считаться нищебродскими, а ЗП ниже полтоса- унизительной подачкой для нищего.
21:56 27 февраля
Slim Taller
Хорошо,что его ввели уже со следующего года.Как достали уже эти "пути чемпионов",когда в групповой этап попадал всякий шлак.Групповой этап должен быть тоже интересным,а не только плейофф.При всё уважении к БАТЭ,Астане и прочим.
21:55 27 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все понятно. Последнее издыхание уефы перед тем ,как будет создан аналог Джи-14, которая будет проводить турнир без участия уефы. Бросили ведущим клубам и странам последний кусок мяса, но его надолго не хватит. Лет пять такой формат протянет, а дальше без Реалобаварий. Я так думаю.....вах.
21:54 27 февраля
Ya Santey
а в квалификации за оставшиеся 21 место в ЛЕ участвуют оставшиеся команды из высших дивизионов четырех лидеров клубного рейтинга УЕФА (на данный момент - Испания, Англия, Италия, Германия))))))
21:34 27 февраля
Владислав
Короче говоря, еврокубки ложатся под Англию, Италию, Испанию и Германию, ну и чтобы все не было так очевидным, еще 5-6 стран следующих по списку. На все остальные три десятка стран придется 5-6 мест. Спортивно-объективный принцип убивается напрочь. Остается спортивно-коммерческий.
21:32 27 февраля
Жорик Вартанов
то есть Зенит опять мимо ЛЧ?))))
21:31 27 февраля
AndersenRUS
Тьфу, я думал опять формат поменяли. Этот новый формат еврокубков был известен еще год назад, даже ссылка на годичную новость :) В данный момент наша шестая позиция дает право выставлять 3 клуба в Лигу чемпионов - два в групповой, один в отборочный. И три клуба в Лигу Европы - победителя кубка в группу и два в отборку. Смысл бороться за пятую позицию с Францией особо нет, это даст нам всеголишь право в Лиге Европы два клуба заявлять сразу в группу и один в отборку.
21:30 27 февраля
NapoliFC
Нормально... Только мы три клуба смогли в ЛЧ заявить как нас опять куда подальше...
21:24 27 февраля
Нефилим
А победители кубков?
21:16 27 февраля
Fenixx
Правильно я понял что мы бьемся за пятую строчку чтоб не один а два клуба напрямую в групповой раунд лиги Европы заявить?
21:14 27 февраля
НеЯсыть
Чем выше Россия тем меньше клубов может попасть в ЕК...Сами же себя в угол загоняют.... Проводили бы ЕК для 4-5 стран.. Остальным бы запретили выступления в ЕК под эгидой УЕФА
20:59 27 февраля
King's Bounty RND
rotor __________ Самая объективная схема была когда был Кубок Чемпионов и только Чемпионы играли.
20:58 27 февраля
rotor
В угоду топ-4 чемпионатов. Самая объективная схема была по сезон 2008-2009 включительно. Когда напрямую от страны попадало максимум 2 клуба. А все остальные в едином отборочном турнире боролись за 16 путёвок в групповой этап Лиги чемпионов. А теперь условные Миланы и Арсеналы спокойно могут колесить по миру в августе, зарабатывая деньги товарищескими играми.
20:49 27 февраля