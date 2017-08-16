Участники Лиги чемпионов-2017/18 получат более 1,3 миллиарда евро

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Валовой доход от турнира, а также от Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в сезоне-2017/18 оценивается примерно в 2,35 миллиарда евро, информирует пресс-служба организации.

Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется сумма в 1,7187 миллиарда для участников еврокубков в сезоне-2017/18. Из нее 1,3189 миллиарда предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а 399,8 миллиона – для участников Лиги Европы.

Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум 12,7 миллиона евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 1,5 миллиона евро, ничья – 500 тысяч. За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по 6 миллионов, в 1/4 финала – по 6,5 миллиона, в 1/2 финала – по 7,5 миллиона евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 15,5 миллиона, финалист – 11 миллионов. Таким образом, максимум клуб может заработать 57,2 миллиона (без учета выплат за выступление в раунде плей-офф и доли в рыночном пуле).

Выплаты за результаты на групповом этапе и продвижение по турнирной сетке составят 761,9 миллиона. 507 миллионов рыночного пула сверх этой суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.

Конкретный размер выплат из рыночного пула конкретному клубу зависит от пяти факторов. Это окончательная сумма денег в рыночном пуле; окончательный состав участников группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2017/18; общее количество клубов-представителей данной национальной ассоциации в турнире; места этих клубов в национальном чемпионате предыдущего сезона; результаты этих клубов в данном сезоне Лиги чемпионов.

Победитель матча за Суперкубок УЕФА 2017 года получит 4 миллиона евро, проигравший – 3 миллиона евро.

В сумме клубы-участники основной сетки Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в сезоне-2017/18 получат 1,2689 миллиарда евро, как и предусмотрено схемой распределения доходов УЕФА в коммерческом цикле 2015 - 2018 годов.

Все национальные чемпионы, которые не прошли в групповой этап, получат солидарную выплату в размере 260 тысяч евро, помимо бонуса за участие в отборочных раундах (он предназначен только командам, которые не попали в групповой этап). Бонус составляет 220 тысяч евро за первый отборочный раунд, 320 тысяч евро за второй, 420 тысяч евро за третий (только для вылетевших команд). Клубы, которые вылетят в раунде плей-офф, получат бонусы за первый и второй отборочный раунды, помимо упомянутой выше солидарной выплаты в размере 260 тысяч евро.

Вся чистая выручка от проведения трех клубных турниров, включая доход от продажи билетов и пакетов корпоративного приема на три финала, централизуется и после этого перераспределяется.