10:44 | Футбол — Лига чемпионов

Турецкий мясник поздравил Рамоса, Роналду, Бейла и Марселу с победой в Лиге чемпионов


Профессиональный турецкий мясник и известный повар Нусрет Гекче поздравил игроков "Реала" Серхио Рамоса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Марселу с победой в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1). 

Гекче, также известный как "сексуальный повар", благодаря своему оригинальному способу солить блюда, поздравил мадридцев с третьим подряд лигочемпионским титулом, а с Рамосом и Марселу даже воспроизвел свой знаменитый жест. 

- Поздравляю, мой друг, - написал в своем Инстаграме Гекче каждому из игроков.

 

Adamsin dedi congratulation my friend thank you for everything see u soon @cristiano

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 26 Май 2018 в 3:41 PDT

 

Congratulation my friends#saltbae #salt#saltlife @garethbale11

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 26 Май 2018 в 3:23 PDT

 

#saltbae #salt#saltlife @marcelotwelve congratulation you are the best

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 26 Май 2018 в 3:25 PDT

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