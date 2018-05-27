Турецкий мясник поздравил Рамоса, Роналду, Бейла и Марселу с победой в Лиге чемпионов

Профессиональный турецкий мясник и известный повар Нусрет Гекче поздравил игроков "Реала" Серхио Рамоса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Марселу с победой в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1).

Гекче, также известный как "сексуальный повар", благодаря своему оригинальному способу солить блюда, поздравил мадридцев с третьим подряд лигочемпионским титулом, а с Рамосом и Марселу даже воспроизвел свой знаменитый жест.

- Поздравляю, мой друг, - написал в своем Инстаграме Гекче каждому из игроков.