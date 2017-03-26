09:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Тони Кроос: "Я не боюсь "Баварию"

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Полузащитник "Реала" Тони Кроос отметил, что находится в предвкушении матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против родной для себя "Баварии". Хавбек также подчеркнул, что роль главного тренера команды Зинедина Зидана в успехах клуба очень важна.

– Я не боюсь "Баварию", – цитирует Marca Крооса. – Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, так или иначе тебе нужно обыграть "Баварию" или "Барселону". Мне всегда нравились большие вызовы и матчи против больших клубов.

Идеи Зидана понятны каждому игроку нашей команды. Ему не нужно тратить по 20 минут для мотивационной речи, в этом он не нуждается. Он добивается желаемого одним своим присутствием, настолько важна роль его личности.

Анчелотти много общался со своими подопечными. Он создал очень дружный коллектив и атмосферу в раздевалке. Было грустно, когда он ушел из "Реала".

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