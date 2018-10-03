Тони Кроос: "ЦСКА был очень мотивирован, но ничем не удивил"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос после поражения от ЦСКА в матче 2-го тура группового турнира Лиге чемпионов (0:1) отметил, что его команда рассчитывала на победу, но знала, что игра будет непростой.

– Мы приехали с единственной задачей – победить, – сказал Кроос, – но упустили ряд хороших возможностей. То же самое произошло в предыдущей игре, и в этом есть небольшая проблема. Мы ждали, что матч будет непростой – ЦСКА был очень мотивирован сыграть против нас хорошо. Начало вышло плохим, мы попытались вернуться в игру, но так и не забили. Соперник ничем не удивил – мы знали, что это крепкая команда с сильными игроками, но, конечно, ожидали, что выиграем. (Егор Бычков)