Томас Тухель: "ПСЖ" показал характер в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после победы над "Ливерпулем" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда получила важный опыт. По его словам, это был последний шанс парижан показать, что они умеют успешно играть с командами топ-уровня.

- Это был наш последний шанс показать, что мы можем успешно играть с командами уровня "Ливерпуля", - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Мы играли очень энергично, действовали как команда, много работали на поле. Выиграли очень важный матч.

Я очень горд тем, что наши болельщики могли видеть, что мы играем, как настоящая команда. Очень сложно защищаться против Салаха, Мане и Фирмино. Но каждый игрок был готов отработать за своего партнера. Именно с таким отношением можно было победить "Ливерпуль". Это большой шаг вперед для нас.

В фазе обороны мы играли по схеме 4-4-2. Без мяча нам нужны были сразу два "шестых номера" - Маркиньюс и Верратти. Но только один из них должен был атаковать. Поэтому, когда мы владели мячом, Марки опускался ниже, и мы переходили на игру в три защитника плюс один "опорник".

Это был важный опыт. Игроки устали, но гордятся собой и чувствуют себя отлично. Эта победа может создать особую атмосферу на следующие несколько недель. В перерыве было очень важно забыть о пенальти и снова сосредоточиться на игре. Нужно было сказать: считайте, что сейчас 0:0, и надо начинать все заново. Команда показала характер.