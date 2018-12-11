Томас Тухель: "Неймар тренировался вместе с остальными. Если все будет хорошо, он должен сыграть"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" отметил, что решение по выбору голкипера на эту игру будет принято позднее тренерским штабом. Он также добавил, что форвард Неймар тренировался со всеми остальными и должен сыграть.

- Что касается выбора вратаря, мы еще должны обсудить это с тренерским штабом, - приводит прессс-служба УЕФА слова Тухеля. - Там будет видно. Неймар сегодня будет тренироваться вместе с остальными. Если все будет хорошо, завтра он должен сыграть.

Матч "Црвена Звезда" - "ПСЖ" пройдет во вторник, 11 декабря 2018 в Белграде (Сербия). Начало - в 23:00 по московскому времени.

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