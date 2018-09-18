Томас Тухель: "Неймар сыграет с "Ливерпулем"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель накануне матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что форвард Неймар точно примет участие в игре. Бразилец пропустил встречу парижан в пятом туре чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (4:0) по решению немецкого специалиста.

- Совершенно точно то, что Неймар будет играть, - приводит пресс-служба УЕФА слова Тухеля. - Но в какой конкретно роли - я не скажу. Иначе "Ливерпулю" будет слишком просто подготовиться. Эта игра для нас - вызов. Он заставит нас выявить наши лучшие качества, привыкнуть к уровню и давлению. С этим - никаких проблем. Нужно проявить себя с лучшей стороны.

Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь.