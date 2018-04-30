Томас Мюллер: "Все помнят, что случилось в Мадриде в прошлом году — два гола "Реала" из офсайда"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" напомнил, что в прошлом году судьи дважды ошиблись в пользу мадридской команды.

В 2017-м команды встретились на стадии 1/4 финала, в ответной игре в Мадриде нападающий "Реала" Криштиану Роналду дважды забил из офсайда, и "Королевский клуб" вышел в полуфинал турнира.

– Все помнят, что случилось здесь в прошлом году – два гола "Реала" из офсайда, – цитирует Marca Мюллера. – А недавний пенальти "Ювентусу"… атмосфера не должна влиять на судей. Мы проанализировали первую игру, чтобы знать, как перевернуть все в нашу пользу. Мы должны использовать свои моменты, быть голодными до голов и нанести "Реалу" поражение. Если мы не выиграем, если мы не забьем, то не будем искать козла отпущения.

Матч между "Реалом" и "Баварией" пройдет 1 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.