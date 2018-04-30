Томас Мюллер: "Все помнят, что случилось в Мадриде в прошлом году — два гола "Реала" из офсайда"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" напомнил, что в прошлом году судьи дважды ошиблись в пользу мадридской команды.
В 2017-м команды встретились на стадии 1/4 финала, в ответной игре в Мадриде нападающий "Реала" Криштиану Роналду дважды забил из офсайда, и "Королевский клуб" вышел в полуфинал турнира.
– Все помнят, что случилось здесь в прошлом году – два гола "Реала" из офсайда, – цитирует Marca Мюллера. – А недавний пенальти "Ювентусу"… атмосфера не должна влиять на судей. Мы проанализировали первую игру, чтобы знать, как перевернуть все в нашу пользу. Мы должны использовать свои моменты, быть голодными до голов и нанести "Реалу" поражение. Если мы не выиграем, если мы не забьем, то не будем искать козла отпущения.
Матч между "Реалом" и "Баварией" пройдет 1 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
баламошка
Все помнят, как Баварию в последние несколько лет чпокал Реал. Вот чё я помню. Канешна во всём виноват судья) Судя по базару плей-офф ЛЧ ничем не отличается от РФПЛ. Простите меня, но я понял именно так... А может вспомним Томас Другое... То что когда-то ты был более ярок... Твои ноги были такими же быстрыми как твои мысли... Короче не звезди на..й!) Забивай как Салах, как Меська и как Крестинка и звезди тогда сколько хошь!)
22:37 30 апреля