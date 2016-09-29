12:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "Игра с "Атлетико" показала слабые стороны "Баварии"

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер уверен, что матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) мог завершиться в пользу мюнхенцев, если бы он сумел реализовать голевые моменты. По его словам, данная встреча выявила слабые стороны команды Карло Анчелотти.

- "Бавария" могла повести в счете, если бы я реализовал свои моменты, - приводит Sport1.de слова Мюллера. - Мы помогли "Атлетико" поразить наши ворота, не сумев забить им. Это непросто, когда мадридцы оттягиваются в оборону. Не все получается, когда работаешь под руководством нового тренера лишь пару месяцев. Эта игра показала наши слабые стороны, которые нам нужно улучшить.

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