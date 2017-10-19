Томас Мюллер: "Баварии" нужно было создавать больше голевых моментов в матче с "Селтиком"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Селтиком" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что план на игру удался. Тем не менее, он посетовал на то, что мюнхенцам следовало создавать больше голевых моментов.
- План на игру удался, мы были мотивированы после победы над "Фрайбургом" и хотели на этой волне взять очередные три очка дома на переполненном стадионе, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Поэтому мы начали очень мощно и сразу же попробовали использовать пространство, которое нам дал соперник. Было заметно, что мы постоянно атаковали, хотя нужно было бы создавать больше голевых моментов.
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https://fcbayern.com/ru/news/2017/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0