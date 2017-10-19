Томас Мюллер: "Баварии" нужно было создавать больше голевых моментов в матче с "Селтиком"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Селтиком"​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что план на игру удался. Тем не менее, он посетовал на то, что мюнхенцам следовало создавать больше голевых моментов.

- План на игру удался, мы были мотивированы после победы над "Фрайбургом" и хотели на этой волне взять очередные три очка дома на переполненном стадионе, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Поэтому мы начали очень мощно и сразу же попробовали использовать пространство, которое нам дал соперник. Было заметно, что мы постоянно атаковали, хотя нужно было бы создавать больше голевых моментов.

Трансляция матча "Бавария" - "Селтик"