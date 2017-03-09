Тома Менье: "ПСЖ" все еще чего-то не хватает, чтобы стать командой уровня "Баварии" или "Барселоны"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) заявил, что парижане слишком рано отдали игру. Также он отметил, что "ПСЖ" пока не достиг уровня топ-клубов Европы.

- В матче с "Барселоной" случилось несколько поворотных моментов, - цитирует Canal+ Менье. - При счете 1:3 у нас было две возможности, которыми мы не воспользовались. Затем случились недопустимые ошибки. Мы отдали игру "Барселоне" слишком рано. За это нужно винить только самих себя. Даже когда у нас был мяч, мы не знали, что делать. Однако во втором тайме у нас было больше желания. Мы частично исправили ситуацию, но голы, которые "Барса" забила, неприемлемы. Нужно было подойти к игре на более профессиональном уровне. Именно сейчас мы видим, что "ПСЖ" все еще чего-то не хватает, чтобы стать командой уровня "Баварии" или "Барселоны".