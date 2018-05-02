Свен Ульрайх извинился за свою ошибку в матче с "Реалом"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2) попросил прощения за свою ошибку во время игры. Немецкий вратарь допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу. После игры он на какое-то время остался сидеть посреди поля "Сантьяго Бернабеу".
– Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали всу, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Прошу прощения... у моей команды и болельщиков, – написал вратарь в Инстаграме.
Worte können nicht beschreiben wie enttäuscht ich über das Ausscheiden in der CL bin. Wir wollten unbedingt ins Finale und wir haben unser Bestes gegeben und dann passiert mir dieser unnötige Fehler. Ich kann es mir nicht erklären. Es tut mir leid... für mein Team und für euch Fans. #weiterimmerweiter
shpasic
МУЖИК!)))
13:47