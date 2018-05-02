Свен Ульрайх извинился за свою ошибку в матче с "Реалом"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2) попросил прощения за свою ошибку во время игры. Немецкий вратарь допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу. После игры он на какое-то время остался сидеть посреди поля "Сантьяго Бернабеу".

– Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали всу, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Прошу прощения... у моей команды и болельщиков, – написал вратарь в Инстаграме.