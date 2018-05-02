12:48 | Футбол — Лига чемпионов

Свен Ульрайх извинился за свою ошибку в матче с "Реалом"

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Вторник. Мадрид. &quot;Реал&quot; - &quot;Бавария&quot; - 2:2. Карим БЕНЗЕМА забивает Свену УЛЬРАЙХУ.Ульрайх капут. Самые страшные ляпы немецких голкиперов

 

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2) попросил прощения за свою ошибку во время игры. Немецкий вратарь допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу. После игры он на какое-то время остался сидеть посреди поля "Сантьяго Бернабеу".

– Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали всу, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Прошу прощения... у моей команды и болельщиков, – написал вратарь в Инстаграме.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

МУЖИК!)))

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