22:55 | Футбол — Лига чемпионов

Судья пропустил грубый фол на Луизе Адриану

Нарушение правил на Луизе АДРИАНУ в матче "Спартак" - "Севилья". Нарушение правил на Луизе АДРИАНУ в матче "Спартак" - "Севилья". Нарушение правил на Луизе АДРИАНУ в матче "Спартак" - "Севилья". Нарушение правил на Луизе АДРИАНУ в матче "Спартак" - "Севилья". Нарушение правил на Луизе АДРИАНУ в матче "Спартак" - "Севилья".
Нарушение правил на Луизе АДРИАНУ в матче "Спартак" - "Севилья".
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На 45-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов "Спартак""Севилья" арбитр Джанлука Рокки не заметил грубость, допущенную Гвидо Писарро.

В единоборстве с Луизом Адриану игрок гостей "через" мяч ударил спартаковца шипами в голеностоп, едва не нанеся серьезное повреждение. Фернанду, прерывая последовавшую затем атаку испанской команды, умышленно сфолил и заработал предупреждение. А вот Писарро каких-либо дисциплинарных санкций избежал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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AlCapone

судья или продажная или слепая.....

23:02