Судья пропустил грубый фол на Луизе Адриану

На 45-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" арбитр Джанлука Рокки не заметил грубость, допущенную Гвидо Писарро.
В единоборстве с Луизом Адриану игрок гостей "через" мяч ударил спартаковца шипами в голеностоп, едва не нанеся серьезное повреждение. Фернанду, прерывая последовавшую затем атаку испанской команды, умышленно сфолил и заработал предупреждение. А вот Писарро каких-либо дисциплинарных санкций избежал. (Александр БОБРОВ)
AlCapone
судья или продажная или слепая.....
23:02