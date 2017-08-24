Столе Сольбаккен: "Через месяц мы бы обыграли "Карабах"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен после вылета из Лиги чемпионов от "Карабаха" отметил, что в другое время победа была бы за датчанами. 49-летний норвежец все равно считает, что его клуб достойно выступает в еврокубках.

- Я разочарован, - приводит Ekstra Bladet слова Сольбаккена. - Встреться мы с "Карабахом" через месяц, уверен, что мы бы победили. На поле была борьба. Сегодня мы хорошо провели матч, но "Карабах" по делу продолжает путь в Лиге чемпионов. Мы же свои моменты не реализовали. Наша еврокампания получилась более чем хорошей, ведь она могла завершится еще во 2-м раунде против "Жилины".