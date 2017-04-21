Стефан Савич: "Уверен, все хотят избежать встречи с "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Стефан Савич в преддверии жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что на этой стадии турнира не бывает легких противостояний. Футболист подчеркнул, что до полуфинала доходят только лучшие команды.

– Кто бы нам ни выпал – нас ждут тяжелые игры, – цитирует пресс-служба УЕФА Савича. – Уверен, что все хотят избежать встречи с "Атлетико". Мы не думаем о предпочтениях, это не имеет смысла. До этой стадии турнира всегда доходят только лучшие.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию мероприятия.