12:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Стефан Савич: "Уверен, все хотят избежать встречи с "Атлетико"

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Защитник "Атлетико" Стефан Савич в преддверии жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что на этой стадии турнира не бывает легких противостояний. Футболист подчеркнул, что до полуфинала доходят только лучшие команды.

– Кто бы нам ни выпал – нас ждут тяжелые игры, – цитирует пресс-служба УЕФА Савича. – Уверен, что все хотят избежать встречи с "Атлетико". Мы не думаем о предпочтениях, это не имеет смысла. До этой стадии турнира всегда доходят только лучшие.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию мероприятия.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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