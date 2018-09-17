Стало известно, сколько болельщиков "Локомотива" посетит игру с "Галатасараем" в Стамбуле

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что на игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" ожидается 270 болельщиков железнодорожников. Встреча пройдет в Стамбуле 18 сентября.

- Мы обратились к принимающей стороне, чтобы наши болельщики были доставлены на стадион централизованно. Завтра они прибудут на матч на автобусах при содействии местной стороны. На сегодняшний момент ожидается 270 болельщиков "Локомотива", - цитирует РИА Новости Геркуса.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)