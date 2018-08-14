"Спартак" – ПАОК: прямая трансляция – в 20.30

Сегодня, 14 августа, московский "Спартак" проведет ответный матч 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов с ПАОК из Салоник. В первой игре победу одержали сегодняшние гости 3:2, хотя красно-белые вели со счетом 2:0. Победитель этого противостояния поспорит за выход в группу Лиги чемпионов с победителем игры "Фенербахче" – "Бенфика". Матч "Спартака" и ПАОК состоится в Москве на "Открытие Арене" и начнется в 20.30 по местному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – ПАОК.

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Прямая трансляция "Спартак" – ПАОК.