"Спартак" оштрафует Адриану за удаление в матче с ПАОК

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов считает, что его команда достойно играла в меньшинстве в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0, первая игра – 2:3). Красно-белые остались в меньшинстве на 33-й минуте, когда прямую красную карточку получил нападающий Луиз Адриану.

"В Москве, несмотря на нелепое нарушение и последующее удаление Луиза Адриану в первом тайме, наша команда выглядела достойно и даже вдесятером была ближе соперника к столь желанной победе, – приводит слова Измайлова пресс-служба клуба. – Спартаковцы сражались самоотверженно, отдали на поле все силы без остатка, и вряд ли у кого-то из болельщиков поднимется рука бросить камень в их огород.

Что касается Луиза Адриану, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями".

Отметим, что несмотря на вылет из Лиги чемпионов, "Спартак" продолжит участие в еврокубках. Команда Массимо Карреры сыграет в Лиге Европы, начиная с группового турнира. Его жеребьевке состоится 31 августа в Монако.

Потенциальными соперниками "Спартака" являются "Челси", "Арсенал", "Милан" и "Лацио". Также красно-белые вновь могут сыграть с ПАОК.