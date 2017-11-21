"Спартак": "Это снова повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Красно-белые, как и в игре 1-го тура в Словении, вышли вперед, но упустили победу, пропустив в концовке.
...Уж сколько раз в этом сезоне мы упускали победы, пытаясь играть на удержание счета. И снова это повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили в добавленное время ответный мяч от словенцев, – говорится в отчете.
КОТЛИН
Без царя в голове ! Это про них. Это уровень всего нашего футбола. И ничего не попишешь. Много можно болтать, но результат все показывает.
22:30
вэняляйнэн
#Никогда такого не было и вот опять...
22:26
marksan
Я даже не смеялся! Я просто рыдал от смеха! Сегодня всем друзьям говорил, что последние минуты самые опасные для Спартака! И что... Начать работать осьминогом Вилли?
22:23