22:11 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак": "Это снова повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили"

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"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Красно-белые, как и в игре 1-го тура в Словении, вышли вперед, но упустили победу, пропустив в концовке.

...Уж сколько раз в этом сезоне мы упускали победы, пытаясь играть на удержание счета. И снова это повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили в добавленное время ответный мяч от словенцев, – говорится в отчете.

Спартак М - Марибор

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-11-21-upushchennaya_pobeda/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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КОТЛИН

Без царя в голове ! Это про них. Это уровень всего нашего футбола. И ничего не попишешь. Много можно болтать, но результат все показывает.

22:30

вэняляйнэн

#Никогда такого не было и вот опять...

22:26

marksan

Я даже не смеялся! Я просто рыдал от смеха! Сегодня всем друзьям говорил, что последние минуты самые опасные для Спартака! И что... Начать работать осьминогом Вилли?

22:23