"Спартак": "Это снова повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Красно-белые, как и в игре 1-го тура в Словении, вышли вперед, но упустили победу, пропустив в концовке.

...Уж сколько раз в этом сезоне мы упускали победы, пытаясь играть на удержание счета. И снова это повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили в добавленное время ответный мяч от словенцев, – говорится в отчете.