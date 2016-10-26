02:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Солист "Руки вверх": "Серия Акинфеева? Это как если бы я на каждом концерте забывал песню "Крошка моя"

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Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков, который болеет за ЦСКА, отметил, что антирекордная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов расстраивает голкипера. Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (0:1) стал для Акинфеева 40-м подряд, в котором он пропустил гол.

- Ничего смешного в этом нет, для Игоря в первую очередь, - приводит 360tv слова Жукова. - В игре с "Монако" пропустить на последних минутах – это какая-то "шаманщина". К сожалению, наша любимая защита преподнесла "подарок". Конечно, он расстраивается. Это то же самое, как если бы я на каждом концерте забывал песню "Крошка моя", и все бы ждали, когда я наконец выучу слова. Мы с друзьями успокаиваем Игоря, в большинстве случаев его вины совсем нет. В матчах Лиги чемпионов попадаются прекрасные команды. Мы все ждем и желаем, чтобы серия закончилась.

Дополнительная информация

http://360tv.ru/news/solist-ruki-vverh-sravnil-neudachi-akinfeeva-s-pesnej-kroshka-moya-77182/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вперёд Спартак!

Не крошка, а Игорян - сухарян! )))))))))))))))))

04:07

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