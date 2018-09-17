Смолов тренируется с "Локомотивом" в Стамбуле

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов принял участие в тренировке команды перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем", который пройдет в Стамбуле во вторник.

28-летний не примет участия в игре из-за дисквалификации, которую получил в 2017 году во времена выступлений за "Краснодар".

Предматчевая тренировка "Локомотива" состоялась на стадионе "Турк Телекам Арена", на котором пройдет игра. (Илья Андреев)

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)