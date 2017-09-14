СМИ: УЕФА не будет наказывать Игуаина за средний палец в адрес болельщиков "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не будет наказан за "жест Эффенберга" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной", утверждает Mundo Deportivo. Инцидент произошел, когда аргентинский форвард был заменен на 87-й минуте. Каталонские фанаты оскорбляли Игуаина за то, что тот ранее выступал за "Реал". Уходя, он футболист показал им средний палец.

Ни главный судья матча Дамир Скомина, ни делегат УЕФА не упомянули этот жест в отчете. Никаких жалоб в УЕФА на Игуаина также не поступило. Таким образом, нападающий должен избежать дисциплинарных санкций.